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Özel Harekatçılardan görülmez kaza
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Özel Harekatçılardan görülmez kaza
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01 Eylül 2018 15:01
Özel Harekatçılardan görülmez kaza
Çin'de eğitim yapan Özel Harekatçılardan biri ilginç bir kaza yaptı.
Özel Harekatçılardan görülmez kaza
Bir binanın tepesinden aşağıya inen iki komandodan biri hesapları yanlış yapınca herkesin gözü önünde aşağıya düştü
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