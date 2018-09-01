Samanyolu Haber /Gündem / Özel Harekatçılardan görülmez kaza /01 Eylül 2018 15:01

Özel Harekatçılardan görülmez kaza

Çin'de eğitim yapan Özel Harekatçılardan biri ilginç bir kaza yaptı.

Özel Harekatçılardan görülmez kaza

Bir binanın tepesinden aşağıya inen iki komandodan biri hesapları yanlış yapınca herkesin gözü önünde aşağıya düştü
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Özel Harekatçılardan görülmez kaza

Özel Harekatçılardan görülmez kaza

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