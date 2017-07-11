Özel harekatçılara yönelik ilginç önlem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Mezarlığı’nda düzenlenen şehitleri anma programına katıldı. Bakan Soylu’yu karşılayan Özel Harekat Polisi Mangası'nın ellerindeki M16 otomatik tüfeklerinin namlularına takılı olarak ilk kez görüntülenen 'namlu emniyet pimi' dikkati çekti.









Bakan Soylu, törenin yapılacağı Gölbaşı Mezarlığı’ndaki Gölbaşı Şehitliği alanına gelişinde Özel Harekat Polisi Mangası tarafından karşılandı. Polis mangasının elindeki M16 otomatik tüfeklerinin namlularına takılı olarak ilk kez görüntülenen, 'namlu emniyet pimi' dikkati çekti.









