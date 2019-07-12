Samanyolu Haber /Gündem / Özdağ'dan Soylu'ya: Peşime taktığın polisleri çek /12 Temmuz 2019 09:51

Özdağ'dan Soylu'ya: Peşime taktığın polisleri çek

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini takip etmesi için polis görevlendirdiğini iddia etti ve “Türkiye’ye kimin zarar verdiğini halkın önünde tartışalım. Benimle tartışmak cami avlusunda vatandaş kandırmaya benzemez” dedi.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, paylaştığı bir köşe yazısı nedeniyle kendisine “Bir medya zararlısıyla bir insan zararlısı yalanlarda bir araya gelmişler, iftiralarla garibanlar üzerinden siyaset devşiriyorlar. Hiçbir şeye üzülmüyorum da arada profesörlük unvanının saygınlığına halel geliyor, ona üzülüyorum” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi.

?Dün kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulunan Özdağ, “Ankara ve İstanbul’da peşime taktığın polisleri çek, gel Türkiye’ye kimin zarar verdiğini televizyonda, halkın önünde tartışalım. Benimle tartışmak cami avlusunda vatandaş kandırmaya benzemez” dedi.

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