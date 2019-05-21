Samanyolu Haber /Gündem / Özcan Keleş: Türkiye'nin talebi ile İngiltere'de gözaltına alınıp bırakıldım /21 Mayıs 2019 12:46

Özcan Keleş: Türkiye'nin talebi ile İngiltere'de gözaltına alınıp bırakıldım

İngiltere’de yayınlanan Guardian gazetesinde yer alan bir haberde, Türkiye'nin İngiltere'de yaşayan Türk kökenli İngiliz vatandaşı Özcan Keleş hakkında iade talebinde bulunduğu belirtildi.

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Türkiye, Keleş’i sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek sözde terör propagandası yapmakla suçluyor.

İade talebinde, Keleş’in Hizmet Hareketine yakın olması, Gülen’i ABD’de ziyaret etmesi ve sosyal medyada onun fotoğraf ve videolarını paylaşması gösteriliyor.

Gazete, Sussex Üniversitesi’nde doktorasını yapan Keleş’in, Türkiye'nin iade talebi üzerine Londra’daki Westminster sûlh ceza mahkemesinde dün ifade verdiğini ve tüm suçlamaları reddettiğini yazdı.

Özcan Keleş, 'doktora çalışmaları için askıya aldığını ama yeniden açtığını' belirttiği Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada "Türk hükümeti İngiltere'den iademi istiyor. Ben İngiltere vatandaşıyım. Burada doğdum, büyüdüm. Suçlama? Terör örgütü propagandası, üyeliği. İçişleri Bakanlığı tasdik etti. Gözaltına alınıp, kelepçelendim, hücrede kaldım vs. Derinden rencide oldum. İfade özgürlüğü? Hayır, bir bedeli var" dedi.

Londra merkezli kuruluş Dialogue Society'nin başkanı olarak Keleş, 2016'da İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'ne İngilitere ile Türkiye ilişkileri hakkında bilgi vermişti.

Türkiye daha önce de İngiltere'de yaşayan iş adamı Akın İpek için iade talebinde bulunmuş, bunun üzerine başlayan hukuki süreç kapsamında İpek, Londra'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, eski Koza Holding yöneticisi İpek için Türkiye’nin yaptığı iade başvurusunu reddederek suçlamalarla ilgili beraat kararı vermişti
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