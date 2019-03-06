Samanyolu Haber /Dünya / Özbekistan eski Devlet Başkanı'nın kızı cezaevine gönderildi /06 Mart 2019 22:05

Özbekistan eski Devlet Başkanı'nın kızı cezaevine gönderildi

Eski Özbektistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gulnara Kerimova, ev hapsi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine gönderildi.

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Hayatını geçen yıl kaybeden Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un büyük kızı Gulnara Kerimova 2017'de, sahtecilik, kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamalarından 10 yıl hapiz cezasına çarptırılmıştı. Ceza daha sonra 5 yıl ev hapsine çevrilmişti.
Ancak Savcılar, 46 yaşındaki Gulnara'nın yasak olmasına karşın defalarca internet kullandığını ve dairesinden ayrıldığını açıkladı.

Savcılar, Gulnara'nın internet de dahil yasaklı iletişim yöntemlerini kullandığı için tazminat ödemesine ve cezasının geri kalanını hapiste çekmesine hükmetti.

'EVDEN ZORLA ÇIKARILDI'

Gulnara'nın İsviçreli avukatı Gregorie Mangeat Twitter'da Gulnara Kerimova'nın kardeşi Iman'ın paylaştığı bir fotoğrafı paylaşarak, müvekkilinin "zorla daireden çıkartıldığını ve bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" söyledi. 

Mangeat, "Biz, savunma avukatları olarak bu keyfi yöntemleri kınıyoruz. Son birkaç aydır İsviçre'deki Başsavcılıktan, Özbekistan'da hukukun üstünlüğünün gözetilmediğini saptamasını istedik ancak sonuç alamadık" dedi.

SİYASETİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDENDİ

Gulnara Kerimova bir zamanlar Özbek siyasetinin önde gelen isimlerindendi. Özbekistan'ın İspanya Büyükelçiliği ve Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevlerini de yürütmüştü.

Kendi mücevher markasını da olan Gulnara, bir eğlence televizyonunu yönetiyor ve Googoosha sahne adıyla pop şarkıları söylüyordu. Ancak 2014'te gözaltına alınmasından kısa süre sonra, babası ve ailesiyle arası açılmıştı. Yıllarca kamuoyu önünde görülmemiş, ülkeyi 27 yıl yöneten babası öldüğünde, cenaze törenine katılmamıştı.

İslam Kerimov'un 2016'daki ölümünün ardından, devlet başkanlığı görevini, dönemin başbakanı Şevket Mirziyoyev devralmıştı.
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