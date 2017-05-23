Samanyolu Haber /Spor / Ozan Tufan serbest bırakıldı /23 Mayıs 2017 15:32

Ozan Tufan serbest bırakıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yurda kaça yollarla ve sahte belgelerle lüks araç sokulduğu iddiası üzerine 101 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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46 isim hakkında gözaltı, aralarında Ozan Tufan'ın da olduğu 55 isim hakkımda ifade amaçlı yakalama kararı çıkartıldı. Gizlilik kararı verilen soruşturma kapsamında 46 galerinin mercek altına alındığı öğrenildi. Ozan Tufan’ın söz konusu soruşturmaya konu yurda kaçak yollarla gelen lüks aracının 3’üncü alıcısı olduğu tespit edildi. Tufan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sigara kaçakçılığı nedeniyle bazı şüpheliler teknik takibe alındı. Bu sırada, lüks araçları yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getiren şüphelilere ulaşıldı. Bu sabah İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde, gümrük kaçağı lüks otomobil sahiplerine yönelik kapsamlı bir operasyon yaptı. Soruşturma kapsamında çok sayıda adreste gözaltı yapıldı.  

Operasyon kapsamında 100 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada adı geçen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da ifadesi için Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Sabah saatlerinde yürütülen operasyon kapsamında çok sayıda lüks otomobile el konuldu. Ozan Tufan'ın aracını bir arkadaşından aldığı iddia ediliyor. Kulüpten alınan gayri resmi bilgiye göre Ozan Tufan'ın aldığı aracın ilk sahibi ÖTV ücretini düşük gösterdiği için Ozan'ın ifadesi alındı. 

İFADESİ ALINDI SERBEST BIRAKILDI
Fenerbahçeli ünlü futbolcu Ozan Tufan ifadesinin ardından serbest bırakıldı..

OPERASYONUN PERDE ARKASI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu iddia edilen şebekeye yönelik bu sabah operasyonun düğmesine bastı. Soruşturma dosyasında 101 kişi ’şüpheli’ sıfatıyla yer alıyor. 46 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı bulunuyor. Aralarında Ozan Tufan’ın da bulunduğu 55 şüpheli hakkında ise ifade alma amaçlı yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Maslak’taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen ünlü Futbolcu Ozan Tufan’ın da soruşturma kapsamında ifadesinin alınacağı, ardından da serbest bırakılacağı belirtiliyordu.  Tufan’ın söz konusu soruşturmaya konu yurda kaçak yollarla gelen lüks aracının 3’üncü alıcısı olduğu tespit edildi. Tufan’ın yapılan soruşturma kapsamında aracı bilerek mi ya da bilmeyerek mi satın aldığı savcılık tarafından araştırılıyor.

LÜKS ARAÇLARA EL KONDU

Öte yandan soruşturmaya konu lüks araçlara da el konuldu. Söz konusu soruşturma aylar öncesinden başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sigara kaçakcılığından dolayı bir kısım şüphelilere fiziki ve teknik takip yaptı. Daha sonra takip edilen şüphelilerin, lüks araçları yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirdiği ortaya çıktı ve soruşturma genişletildi.

YENİ ALDIĞI MASERATİ Mİ BAŞINI YAKTI?

Ozan Tufan Mart 2017'de yeni aldığı belirtilen Maserati ile gündeme gelmişti. Söz konusu haberlerde "Ozan Tufan'ın yeni aldığı 750 bin lira değerindeki Maserati otomobiline nişanlısı ve kendi isimlerinin baş harflerinden oluşan 'SOT' plaka yazdırdığı" belirtiliyordu.
Soruşturmada, şüpheliler, 'resme evrakta sahtecilik', 'mühür sahteciliği', 'gümrük kaçakçılığı' ve 'sigara kaçakçılığı' ile suçlanıyor  Soruşturma kapsamında 46 otomobil galerisinin mercek altına alındığı öğrenildi.
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