Ozan Arif'e Bahçeli'ye hakaretten para cezası

'Şerefsiz' kelimesi yüzünden cezaya çarptırılan Ozan Arif, isim belirtmediğini söyleyerek "Demek ki adres yerini bulmuş" demişti.





Arif Şirin hakkında sosyal medyadan paylaştığı şiirde MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye 'şerefsiz' dediği gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması, Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.







Tarafların avukatlarıyla temsil edildiği duruşmada, Şirin'in avukatı, müvekkilinin söz konusu şiiri Samsun'da yazdığını belirterek, mahkemeden yetkisizlik kararı istedi.





Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut ise Samsun'da yazılmış olsa bile sosyal medyadan paylaşıldığını ve müvekkilinin şiiri Ankara'da gördüğünü, yargılama yerinin Ankara olması gerektiğini bildirdi.





Bulut, sanığın, şiirde müvekkilinin ismini vermediğine yönelik beyanda bulunduğunu ancak katıldığı televizyon programında "Ben şiirde isim belirtmedim, demek ki adres yerini bulmuş" diyerek şiiri Bahçeli'ye yönelik yazdığını ikrar ettiğini söyledi.





Kararını açıklayan mahkeme, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu sabit görerek, Arif Şirin hakkında 6080 lira adli para cezasına hükmetti.





Mahkeme, paranın ödenmemesi halinde cezanın hapse çevrileceğini de karara bağladı.