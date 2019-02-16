Ozan Arif Samsun'da toprağa verildi









Ülkücü camianın bilinen isimlerinden Ozan Arif için Samsun Büyük Cami'nde düzenlenen törene İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AKP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayati Tekin, bağımsız Samsun Milletvekili ve bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, sanatçı İsmail Türüt, Uğur Işılak, yakınları ve sevenleri katıldı.













Arif Şirin’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi katıldı.





Ozan Arif kimdir?





Ozan Arif Giresun`un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949`da doğdu. Babası yörenin sevilen simalarından rahmetli Muharrem Çavuşun (Muharrem Şirin) oğlu Mehmet Bey, annesi Fatma hanım da, yine komşu köy Demirözü`nden rahmetli Gençağa Eşkünoğlu'nun kızıdır. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdikten sonra, hayli kalabalık olan ailesine kısa zamanda maddi yardım yapabilmek düşüncesiyle öğretmen okuluna başladı.





24 Eylül 1980 tarihinde Almanya`ya gitti. 5 Kasım 1991`de Türkiye'ye geri döndü. Daha çocuk yaşlarda iken Kerem ile Aslı`yı, Leyla`ile Mecnun`u, Karacaoğlan`ı, Köroğlu`nu, Dadaloğlunu, Yunus`u ve daha nicelerini okuyarak aşk cönklerini ezberleyen Ozan Arif, Karadeniz`de, yaşadığı yörede hayli yaygın olan irticalen Türkü söyleme sanatı sayesinde çok meşhur oldu. Hatta eskiden destan satıcılarının Ozan Arif`e destanlar yazdırıp, daha sonra bunları bastırarak dağıtmaları sebebiyle, yörede ismi çok duyulan bir aşık olmuştur.





İlk olarak ortaokul ikinci sınıfta sesine aşık olduğu bağlama ile tanışan ve hayli dar olan aile bütçesinden biriktirdiği harçlıklarla, 1964`te İstanbul`da bulunan Şemsi Yasıtman saz evinden 15 liraya aldığı bir bağlama ile ses ve saz dünyasının içine giren Ozan Arif, uzunca zamandır gönül dostlarına seslenmekteydi.



