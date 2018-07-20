Samanyolu Haber /Gündem / Öz kızına istismarda bulunan medya patronu yurtdışına kaçtı /20 Temmuz 2018 02:17

Öz kızına istismarda bulunan medya patronu yurtdışına kaçtı

Öz kızına 7 yıl boyunca cinsel istismar bulunduğu gerekçesiyle 18 yıl 9 yıl ceza alan Fatih Oflaz'ın yurt dışına kaçtığı iddia edilidi.

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Habertürk muhabiri Zülfikar Ali Aydın'ın haberine göre, MTV, Eurosport  Türkiye gibi birçok eğlence ve tematik kanalın sahibi olan Fatih Oflaz, 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından öz kızına yaklaşık 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sabıkasız olduğu için de cezasını 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmedilirken adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fatih Oflaz’ın mahkeme kararından sonra yasa dışı yollarla üçüncü eşi ve eşinden olan oğlunun yaşadığı İspanya’ya kaçtığı iddia edildi.

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