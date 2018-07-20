Öz kızına istismarda bulunan medya patronu yurtdışına kaçtı

Habertürk muhabiri Zülfikar Ali Aydın'ın haberine göre, MTV, Eurosport Türkiye gibi birçok eğlence ve tematik kanalın sahibi olan Fatih Oflaz, 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından öz kızına yaklaşık 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sabıkasız olduğu için de cezasını 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmedilirken adli kontrolle serbest bırakıldı.







Fatih Oflaz’ın mahkeme kararından sonra yasa dışı yollarla üçüncü eşi ve eşinden olan oğlunun yaşadığı İspanya’ya kaçtığı iddia edildi.



