"Oyunuzu bize verirseniz Allah mahşerde size hesap sormaz" diyen AKP'li vekil çark etti









Şanlıurfa’da bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuşan Gülpınar, böyle bir gündemle ilgili toplantı yaptığı için rahatsız olduğunu anlattı. Gülpınar, “Peşinen söylüyorum buradan size ekmek çıkmaz. Oradaki topluluğa diyorum ki, dört dönem emaneti bize verdiniz. Benim orada mütevazi olmanın gereği ‘biz’ derken birileri yanlış anladı. Herhalde AK Parti anladı. Başka bir toplumu mu anladı! Ne anladı, bilmiyorum.” dedi.





ALLAH SİZE HESAP SORMAYACAK!



Ancak Mehmet Kasım Gülpınar’ın ‘yanlış anlaşıldı’ derken neyi kast ettiği tam olarak anlaşılamadı. Zira Siverek’te yaptığı ve eleştirilen konuşmasında tam olarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Allah sizden emaneti ehline vermenizi emrediyor. Allah size bir emanet veriyorsa, illaki bunun hesabını soracak demektir. Vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah’ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı, size inşallah hiçbir hesap sormayacak.”