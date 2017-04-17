Samanyolu Haber /Gündem / Oyunun fotoğrafını çekip paylaşanlar için ceza belli oldu /17 Nisan 2017 16:48

Oyunun fotoğrafını çekip paylaşanlar için ceza belli oldu

Referandumda oyunun fotoğrafını çekenlere 250 lira idari para cezası kesildi.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu’nun oy kullanma kabinlerine cep telefonu ve kayıt cihazı ile girişinin yasaklamasına rağmen, bazı seçmenler uymadı. Oylarının fotoğrafını çeken bazı kişiler sosyal medyadan da paylaştı. Sandık görevlileri ve polisler, seçim süreci boyunca kabinlerde fotoğraf çekilmemesi için seçmenleri uyardı.

Hürriyet'in haberine göre, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa’da 11 kişinin kullandığı oyun fotoğrafını çektiğini tespit ettiklerini belirterek, Seçim Kanunu’na muhalefetten bu kişiler hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Sandık görevlilerinin durumu polislere bildirip, işlem yapılmasının ardından bu kişilere 250’şer lira idari para cezası kesildi.
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