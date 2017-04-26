Samanyolu Haber /Gündem / Oyuncu Selim Erdoğan tutuklandı /26 Nisan 2017 19:04

Oyuncu Selim Erdoğan tutuklandı

Erdoğan, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı

Oyuncu Selim Erdoğan tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Selimiye Mahallesi'ne yerleşen Selim Erdoğan'ın evde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evin bir odasının uyuşturucu yetiştirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere özel bir bölüm olarak dizayn edildiğini belirledi. Evde kavanozlar içinde ve paketlenmiş halde 840 gram esrar ele geçiren jandarma ekipleri, ünlü oyuncuyu gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, yasa dışı ekim ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
<< Önceki Haber Oyuncu Selim Erdoğan tutuklandı Sonraki Haber >>

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

Hocaefendi'den önemli dua....

Hocaefendi'den önemli dua....

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

19 ev bir anda suya gömüldü

19 ev bir anda suya gömüldü

Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim

Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim

Kara sevdalılar ve zamanın ruhu

Kara sevdalılar ve zamanın ruhu

Hocaefendi'den Miraç Kandili için dua tavsiyesi!

Hocaefendi'den Miraç Kandili için dua tavsiyesi!

Mermi çekirdeği kızın alnından böyle çıkartıldı

Mermi çekirdeği kızın alnından böyle çıkartıldı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:31:47