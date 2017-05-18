Samanyolu Haber /Gündem / Oyuncu Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti /18 Mayıs 2017 08:13

Oyuncu Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören ünlü tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıkan sinema ve tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören ve karaciğer nakli için donör bekleyen Payidar Tüfekçioğlu, hayata veda etti. 

Kimdir?

Payidar Tüfekçioğlu 1962 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivertsitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuş,Konservatuvar eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır. Bursa Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'da çalışmıştır. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'da görev almaktadır.

Tiyatro ve sinema çalışmalarının yanı sıra dublaj çalışmaları da bulunmaktadır. Hollywood filmlerinin önemli oyuncularının Türkçe dublajlarını yapmıştır. En bilindik seslendirmeleri Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood gibi önemli aktörlerin Türkçe düblajlarını üstlenmiştir.

Dizileri: Ölümsüz Aşk, Naciye'yi Kim Sevmez, Hünkarın Bir Günü, Acayip Hikayeler, Kurtlar Vadisi Pusu, Yunus Emre, Aşkın yolculuğu, Sudan Bıkmış Balıklar’dır.

Ödülleri: Afife Tiyatro Ödülleri En iyi Erkek Oyuncu (Yer Altından Notlar) 2007 Avni Dilligil En İyi Erkek Oyuncu (Bağla Şu İşi) 2000
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