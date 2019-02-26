Samanyolu Haber /Medya / Oyuncu Aytaç Arman vefat etti /26 Şubat 2019 18:57

Oyuncu Aytaç Arman vefat etti

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Arman'ın vefat haberini BİROY - Sinema Oyuncuları Meslek Birliği duyurdu. Kanser tedavisi gören usta oyuncu bir süredir yoğun bakımdaydı.

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Sinema Oyuncuları Meslek Birliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenaze ile ilgili detayları ayrıca paylaşacağız" denildi.

AYTAÇ ARMAN KİMDİR?

Oyuncu, 1949'da Adana'da doğdu. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken; 1969'da "Ekstra Ekspres" gazetesinin açtığı şikeli artist yarışmasında (yarışmanın birincileri önceden belirlenmişti) erkek adaylar arasında ikinci seçildi.
1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi "Kapak Yıldızı Yarışması"nda, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkat çekti.

Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı.

1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi İkinci Film Ödülü"ne lâyık görülen Süreyya Duru'nun yönettiği ve Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan "Bedrana" adlı filmde Perihan Savaş'la paylaştı. 1977 yılında baş rolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara Çarşaflı Gelin" 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" kazandı. 1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, baş rolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu", "En İyi Film Ödülü"nü alırken, Aytaç Arman da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. Bunları, sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti. İlerleyen yıllarda oyunculuğunu, sinemanın yanında televizyon oyunculuğu ile sürdürdü.
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