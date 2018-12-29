Oyuncu Ayşen Gruda solunum cihazına bağlandı

Usta oyuncu Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi sanatçının sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Türk Sinema ve Tiyatrosu'nun Duayen ismi Sevgili Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi Derindere Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde solunum cihazı desteği ile devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."





Gruda, geçen hafta mide kanaması şüphesiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı.







Oyuncunun tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Ergün Kasapoğlu, Gruda'nın tedavisine başlanmasından bir gün sonra "Kan değerleri 3-4 gündür daha stabil seyrediyor fakat önceki hastalığı olan pankreas kanserinden dolayı genel durumu bozuk. Yaklaşık 7-8 cm çapında pankreasta kitle mevcut. Bir de yaygın karaciğer metastazı mevcut. Bununla ilgili medikal tedavisi devam edecek" şeklinde açıklama yapmıştı.



