Samanyolu Haber /Gündem / Bir zam dalgası daha.. Binlerce ürüne yeni ek gümrük vergisi /10 Aralık 2018 10:06

Bir zam dalgası daha.. Binlerce ürüne yeni ek gümrük vergisi

Oyuncak, televizyon, kağıt-karton ile bijuteri, banyo ve inşaat malzemelerinin aralarında yer aldığı bazı eşyaların ithalatında yüzde 10-30 ilave gümrük vergisi alınacak. Gümrük Birliği anlaşması uyarınca Avrupa Birliği'nden gelen mallara ekstra gümrük vergisi uygulanmayacak.

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thalat Rejimi Kararına Ek Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aralarında oyuncak, televizyon, kağıt ve kartonlarla bijuteri, banyo ve inşaat malzemeleri gibi ürünlerin bulunduğu çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 10-30 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Bu kapsamda hesaplanan toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun’da gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak. Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak.

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasınca serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belge (A.TR) ile ithal edilen AB veya Türk menşeli olmayan eşyalardan ilave gümrük vergisi alınacak. Kararların uygulanmasında eşyanın menşesinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu tutulacak.

Bu kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere, taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu kararın yayımı tarihinden sonra en geç 45 gün içinde tescil edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacak.
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