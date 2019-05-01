Samanyolu Haber /Gündem / Oylar sayıldı, İmamoğlu yine kazandı /01 Mayıs 2019 19:59

Oylar sayıldı, İmamoğlu yine kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul ilçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelen bilgilere göre sonuca etki edecek sayıda kısıtlı seçmen olmadığını belirtti. Erkek, "Ekrem İmamoğlu yine kazandı. Ülkemiz ve İstanbul için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Twitter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’daki yerel seçimlere itirazlarla ilgili ilçe seçim kurullarının kararlarını incelediğini aktardı.

18 ilçede 672 kısıtlı seçmen tespit edildiğini belirten Erkek, “Tüm verileri aleyhimize yorumlasak dahi şu ana dek 18 ilçede kısıtlı ve hükümlü olanlara ilişkin 672 sayısına ulaşabildik. 39 ilçe toplamında kısıtlı veya hükümlü olup da oy kullanan seçmenin 1400’ü aşmayacağını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU YİNE KAZANDI

YSK’nin itirazları incelemeye gerek görmeden reddetmesi gerektiğini savunan Erkek, şöyle devam etti: “Ki bunlar içinde kesinleşmiş yargı kararı olmayanların oyları geçerli; YSK kendisi incelemeye gerek görmeden haksız itirazları reddetmeli. Çünkü sonuca etkili bir durum yok! Başından beri söylediğimiz gibi AK Parti’nin itirazları mesnetsiz. İlçe seçim kurullarından alınan kararlar da bunu doğrulamaktadır. Ekrem İmamoğlu yine kazandı. Ülkemiz ve İstanbul için hayırlı olsun.”
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