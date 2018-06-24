Oy vermediği okula ziyarete gitti, vatandaş tepki gösterince binayı terk etti

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Çankaya’da bulunan Akgül Ulusoy İlkokulu’nu kalabalık bir grupla ziyaret etti.







Oy verme işlemlerinde görevli sandık görevlileriyle tokalaşan Akdoğan, daha sonra okul müdürünün odasına geçti. Seçmenlerin “Oy vermeye mi geldiniz” sorusu üzerine Akdoğan, “Hayır ziyarete” dedi. Akdoğan’ın müdürün odasında bir süre kapalı görüşme yapması üzerine seçmenler tepkisini sürdürdü. Bu durumu haber alan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, okula gitti. Tepkiler üzerine Yalçın Akdoğan okulu terk etti.



