Oy verme işlemi sona erdi, sandıklar sayılıyor

Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180.65 sandıkta oylarını kullandı. Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.



Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı. Yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.





Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak.





İNCE YSK ÖNÜNDE KONUŞTU





Oy verme işleminin sona ermesinin ardından ilk açıklama CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gelen İnce, "Anadolu Ajansı bu seçimi belirlemeyecek, millet belirleyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız" dedi.







Sandık başından ayrılınmaması gerektiğini tekrarlayan İnce, "Sandıkları terk etmeyin. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayınız. Yetkililere teslim ettikten sonra seçim kurullarının önüne gidiniz. Hakkınızı korumak için buradayız" diye konuştu.







"YSK üyelerine görevlerini doğru düzgün yapma çağrısında bulunuyoruz diyen İnce, "Kimseden korkmayın, adil bir yarış istiyoruz" ifadelerini kullandı.



