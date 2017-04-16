Samanyolu Haber /Gündem / Oy verme işlemi başladı /16 Nisan 2017 09:04

Oy verme işlemi başladı

Türkiye'nin geleceğini belirleyecek 'anayasa ve sistem' değişikliğiyle ilgili referandumda oy verme işlemi tüm yurtta başladı.

SHABER3.COM

Oy verme işlemi başladı

Cumhuriyet tarihimizin yedinci referandumunda oy verme işlemi Doğu bölgemizdeki 32 ilde saat 07.00’de, diğer illerde ise oy verme saat 08.00’de başladı.

‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için 55 milyon 319 bin 222 seçmen, ülke genelinde 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Saat 07.00’da oy verme işleminin başladığı illerde sandıklar saat 16.00’da, saat 08.00’de oy verme işleminin başladığı illerde ise saat 17.00’de kapanacak ve tasnife geçilecek.

Birçok yerde seçmen erkenden sandığa geldi ve oy verme işleminin başlamasını bekledi. Bazı yerlerde ise sandık başlarının tenha olması dikkati çekti.

Seçimlerin olaysız geçmesi için tüm yurtta geniş güvenlik önlemleri alındı.
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