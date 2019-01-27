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Oy verene cennetten arsa dağıtan adam
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27 Ocak 2019 12:15
Oy verene cennetten arsa dağıtan adam
AKP'li İsmet Yılmaz'ın cennet vaadiyle oy istemesi vatandaşların tepkisini çekerken Oyun yazarı, senarist ve oyuncu Turgay Yıldız bu durumu yaptığı skeçle ti'ye aldı.
Oy verene cennetten arsa dağıtan adam
Yıldız'ın paylaşımı Twitter'daki
@turgayyildiz965
sayfasında oldukça paylaşım aldı
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