Oy için ne yapacaklarını şaşırdılar

YSK'nın tartşmalı kararıyla 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine günler kala AKP'nin İstanbulluların oyunu alabilmek için çek dağıttığı iddia edildi.







Oda TV'de yer alan habere göre AKP, İstanbul seçimlerine sayılı günler kala dikkat çeken bir hediye çeki dağıtmaya başladı.





İstanbul’un birçok mahallesinde dağıtılan A-101 marketlerine ait hediye çekinin değerinin 100 TL olduğu belirtildi. AKP'nin kart şeklindeki bu 100 TL’lik A-101 marketlerinin hediye çekini dağıtarak İstanbulludan oy istediği iddia edildi.





AKP’ye yakın A-101 marketler zinciri daha önce de iktidarla yakın ilişkileri nedeniyle gündeme gelmişti. 2017 yılında Et ve Süt Kurumu, kıymanın kilogramını 21 lira, kuşbaşını da 31 liradan satmak için başvuran 8 firma arasından yapılan değerlendirmede, “A101” ve “BİM” firmaları ile sözleşme imzalamıştı.