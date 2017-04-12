Samanyolu Haber /Gündem / Oy çalmayı kolaylaştıracak 4 kritik değişiklik! /12 Nisan 2017 10:49

Oy çalmayı kolaylaştıracak 4 kritik değişiklik!

Referandum öncesi pekçok noktada sandıklar başka yerlere taşındı ve kütüklere çok sayıda Suriyeli'nin ismi işlendi. Yurt dışında ise birçok merkezde kütüğe kayıtlı seçmen sayısının kat kat fazlası oy kullandı. Ancak asıl değişiklik sandık tutanaklarında yapıldı.

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Kanuna aykırı biçimde tutanaklardan bazı bölümler çıkartıldı. İşte o bölümler:

1. Sandık Başkanının teslim aldığı ve sabah hazırlık esnasında sayımı yapılan boş zarf ve pusula sayılarının yazıldığı bölüm tutanaktan çıkartıldı.

2. Sandığa ait seçmen listesinde olmadığı halde kanun gereği (sandık kurulu üyesi veya görevli kolluk kuvveti olarak Örnek 142 belgesiyle) oy kullanan seçmen sayısının belirtildiği bölüm tutanaktan çıkartıldı.

3. Geçersiz sayılan zarf ve pusulalar ile hesaba katılmayan zarf ve pusulaların, geçersizlik veya hesaba katılmama nedenlerinin yazıldığı bölüm tutanaktan çıkartıldı.

4. Halk oylamasına katılan seçmen sayısı tutanakta yer alırken, sandıktan çıkan zarf sayısı ile zarflardan çıkan oy pusulası sayısının yazıldığı bölüm tutanaktan çıkartıldı.

TUTANAKLA KAYIT ALTINA ALINMALI

Bu dört kritik müdahaleye rağmen sandık başında bulunanların, yukarıda sıraladığımız maddelerdeki konuları tutanak ile kayıt altına almaları, seçimin ve sayımın sağlıklı olması açısından son derece kritik. 
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