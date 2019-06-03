Samanyolu Haber /Gündem / Ovacık'ta çatışma: 1 asker şehit /03 Haziran 2019 22:47

Ovacık'ta çatışma: 1 asker şehit

Ovacık Yoğunçam kırsalında yaşanan çatışmada bir asker şehit düştü, bir asker yaralandı.

SHABER3.COM

Tunceli'nin (Dersim) Ovacık ilçesinde yaşanan çatışmada bir asker şehit düştü, bir asker yaralandı.

Ovacık’ın Yoğunçam Köyü kırsalında PKK'lilerle yaşanan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri kurtarılamadı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen diğer asker helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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