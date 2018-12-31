ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay daha uzatıldı

Albayrak Twitter hesabından, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz" mesajını paylaştı.





