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ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay daha uzatıldı
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ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay daha uzatıldı
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31 Aralık 2018 20:25
ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay daha uzatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay süreyle devam edeceğini açıkladı.
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Albayrak Twitter hesabından, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz" mesajını paylaştı.
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