Samanyolu Haber /Gündem / Otoyollarda hız sınırı artırılıyor /18 Kasım 2018 21:15

Otoyollarda hız sınırı artırılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda otoyolda hız sınırı 132 kilometre, maksimum sınır. 120 artı yüzde 10. Biraz daha izleyip otoyollarda hız sınırını 20-25 kilometre daha yukarı çıkaracağız. Buradaki regülasyonu iyi sağlarsak, otoyollarda 120 kilometre olan hızı 125 kilometre, yüzde 10 daha koyunca, 137,5 kilometrelik bir banda taşımaya çalışacağız." dedi.

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Soylu, ortalama hız koridoru uygulamasının başladığı tarihten itibaren ilk bir yıllık verilerde, otoyolları kullanan araç sayısı yüzde 26 artmasına rağmen geçen yıla oranla kazaların yüzde 7, can kayıplarının yüzde 6 azaldığını belirterek, şu bilgileri verdi: 
"Emniyet Genel Müdürümüz, daire başkanlarımız ve bakan yardımcılarımızla bunu biraz daha izleyeceğiz. Şu anda otoyolda hız sınırı 132 kilometre, maksimum sınır. 120 artı yüzde 10. Biraz daha izleyip otoyollarda belki bu hız sınırını 20-25 kilometre daha yukarı çıkaracağız. Buradaki regülasyonu iyi sağlarsak, otoyollarda 120 kilometre olan hızı 125 kilometre, yüzde 10 daha koyunca, 137,5 kilometrelik bir banda taşımaya çalışacağız."

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