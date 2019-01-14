''Otopsi raporu tahmin ettiğim gibi! Bu işin peşini bırakmayacağım''

34 yaşındaki Halime Öğretmen geçtiğimiz yıl Mersin'de evde içli köfte yapıp satarak mağdur ailelere destek sağladığı suçlamasıyla gözaltına alınan 80'inin üzerindeki hanımdan biriydi. 15 gün gözaltında tutulan Gülsu tutuklanırken bu sırada ilaçlarına da erişemedi ve durumu ağırlaştı. Cezaevindeki ihmaller sebebiyle hayatını kaybeden Gülsu'nun vefatından 8 gün önce BİMER'e başvurduğu ancak cevap alamadığı ortaya çıktı.





'OTOPSİ RAPORU TAHMİN ETTİĞİM GİBİ'





Doktor milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu kişisel Twitter adresinden şunları yazdı:





''Ölümünden 8 gün önce BİMER'e şikayet etmiş ama 9 aydır cevap yok..! Hakkında 9 ay önce yazdığım tutuklu Halime Gülsu'nun mektubuna (2 ay ilaçlarını alamadığını söylüyor), otopsi raporuna ulaştım. Doktor olarak tahmin ettiğim gibi... Tüm organlarda yaygın konjesyon. Büyük bir ihmal...!

Tarsus cezaevinde tutukluyken ölen SLE hastası Halime Gülsu'nun ölümünde büyük ihmal ve skandal olduğunu ilk günden tanık ifadeleri ve tedavisinin önemini bilen bir hekim olarak söyledim ve aylardır bunu ceza tevkif işlerine soruyorum, "gerekenler yapıldı" cevabını alıyordum





Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu isem bu ölümün peşini bırakmam, bilesiniz, o günden bugüne bırakmadım, bugünden adalet yerini bulana kadar da bırakmam. Merhume tüm yetkili ve kurumlar hakkında işlem istemiş, 8 aydır savcı suç duyurusuna bir şey yapmıyor, idari soruşturma umutsuz vak'a''





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