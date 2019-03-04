Bayiler kan ağlıyor: Otomotiv satışları yüzde 52,1 düştü





Otomotiv sektörü ekonomik krizde kan kaybetmeye devam ediyor. Hükümetin “firmaları krizden kurtaracak formül” diye nitelediği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine rağmen satışlardaki düşüş devam ediyor.





2019 yılının ilk iki ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 52,19 azaldı. Ocak ve şubat aylarında 39 bin 248 adet taşıt satılırken geçen yılın aynı döneminde 82 bin 85 adet seviyesindeydi.





2018 yılının son 3 ayında uygulanmaya başlayan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi 30 Haziran 2019’a kadar uzatılmıştı.













OTOMOBİL SATIŞI YÜZDE 51,7 AZALDI





Otomobil satışları, 2019 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 51,71 azalarak

30 bin 184 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 62 bin 512 adet satış yaşanmıştı.





Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı yüzde 53,69 azalarak 9 bin 64 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 19.573 adet satış gerçekleşmişti.













ŞUBATTA PAZAR YÜZDE 47 DARALDI





2019 yılı şubat ayında 24 bin 875 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Aynı kalemde geçen 47 bin 9 adet satışa imza atan sektör yüzde 47,08 daraldı.





2019 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,51 azalarak 19 bin 205 adet oldu. Geçen sene 35 bin 901 adet satış gerçekleşmişti.





2019 yılı şubat ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının şubat ayına göre yüzde 48,96 azaldı ve 5 bin 670 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 11 bin 108 adet satışa imza atılmıştı.





Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ocak ayında trafiğe tescil sıfır kilometre taşıt sayısı da 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 43,4 azalmıştı. Otomobildeki düşüş yüzde 39,9’u buldu.















