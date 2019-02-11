Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomotivde kritik seviyenin altına inildi, Ocak'taki rakamlar en son 2003'te görüldü /11 Şubat 2019 11:10

Otomotivde kritik seviyenin altına inildi, Ocak'taki rakamlar en son 2003'te görüldü

Otomotivde uygulanan ÖTV indirimine rağmen pazar hareketlenmiyor. Satışlardaki azalış ve sektördeki daralma Ocak'ta da sürerken resmi verilere göre sektörde kritik seviyenin altına inildi.

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ODD verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 59.02 azalarak 14 bin 373 seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58.74 azalarak 10 bin 979 adet oldu.

Otomotivde uygulanan ÖTV indirimine karşın satışlardaki azalış dikkati çekti.

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, 2015 yılında Türkiye otomotiv iç pazarının yaklaşık 1 milyon satış adedine ulaştığını ve 3 yıl bu seviyede kalmayı başardığını ifade ederek, "2018'e de girerken 900 bin civarında bir beklentimiz vardı. İlk çeyrek bunu destekler şekilde geçti ve yüzde 2 büyüdü. 2. çeyrekte kurlar ve faizde bir miktar yukarı yönlü hareket başlamıştı ve 2. çeyreği yüzde 20 daralmayla kapattık" diye konuştu.Erce daha sonra kur şokuyla birlikte rakamların hızla aşağı geldiğini belirterek eylül-ekim aylarında küçülme yüzde 70'leri aştı'' diye konuştu. 

‘PAZAR KRİTİK SEVİYENİN ALTINA İNDİ'

Otomotiv pazarının kritik seviyenin altına indiğini vurgulayan Erce, "En son ocak ayına ilişkin bu rakamları 2003 yılında görmüştük. Dengelenmeden sonra yeniden bir artış olacaktır tabii ama şu anda en kritik 2 konudan biri ekonomik aktivitenin hareketlenmesidir. Bu biraz güven ortamının da iyileşmesine bağlı… İkinci konu da faizlerde zaten bir geri çekilme adım adım oluyor. Bu geri çekilmenin daha aşağı seviyelere gelmesi noktasında otomotiv pazarı da paralel olarak canlanacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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