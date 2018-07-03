Otomotiv satışı düştü... Sektör yüzde 39 daraldı...









Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran ayında geçen yıla göre yüzde 39 daralarak 51,037 adete inerken, yılın ilk yarısında satışlar yüzde 11.9 geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Ocak-Haziran satışları 353,348 adet oldu. Otomobil satışları Haziran’da yüzde 37.7 azalarak 41,225 adet, Ocak-Haziran’da yüzde 9.8 daralarak 275,870 adet oldu. Hafif ticari araç satışlar Haziran’da yüzde 43.9 gerileyerek 9,812 adete inerken, ilk altı ayda yüzde 18.6 daralarak 77,478 adet oldu.