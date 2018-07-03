Samanyolu Haber /Gündem / Otomotiv satışı düştü... Sektör yüzde 39 daraldı... /03 Temmuz 2018 22:55

Otomotiv satışı düştü... Sektör yüzde 39 daraldı...

24 Haziran öncesi gelen ekonomideki kötü gidişat sinyalleri, seçim sonrası arttı. Enflasyonun rekor kırmasısının ardından bir kriz haberi de otomotiv sektöründen geldi.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran ayında geçen yıla göre yüzde 39 daralarak 51,037 adete inerken, yılın ilk yarısında satışlar yüzde 11.9 geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Ocak-Haziran satışları 353,348 adet oldu. Otomobil satışları Haziran’da yüzde 37.7 azalarak 41,225 adet, Ocak-Haziran’da yüzde 9.8 daralarak 275,870 adet oldu. Hafif ticari araç satışlar Haziran’da yüzde 43.9 gerileyerek 9,812 adete inerken, ilk altı ayda yüzde 18.6 daralarak 77,478 adet oldu.
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