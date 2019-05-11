Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomotiv firmaları şokta! /11 Mayıs 2019 18:13

Otomotiv firmaları şokta!

İç pazardaki daralma yetmezmiş gibi ihracat da düşüyor. 2019 yılının ilk 4 ayında otomotiv üretimi yüzde 13, ihracat yüzde 8 azaldı. Koç, TOFAŞ'ta 2 bin kişinin işine son vermişti.

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İç pazardaki daralmanın yanısıra ihracattaki gerileme sebebiyle otomotiv firmaları darboğaza girdi.  2019 yılının ilk dört ayında toplam üretim yüzde 13 azalırken ihracat da yüzde 8 geriledi.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 2019 yılı Ocak-Nisan ayına ait verilerine göre, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 azalarak 489 bin 429 adet seviyesine geriledi. Otomobil üretimi ise yüzde 14 düşüşle 322 bin 281 adet seviyesine indi. 

İHRACAT YÜZDE 8 AZALDI

Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 oranında azalarak 426 bin 26 adet seviyesinde tahakkuk etti. 

Otomobil ihracatı ise yüzde 12 oranında azaldı ve 275 bin 967 adet olarak kaydedildi.

Yılın ilk dört aylık döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 oranında azalarak 123 bin 155 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 47 daraldı ve 93 bin 228 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç üretimi yüzde 9, ağır ticari araç üretimi ise yüzde 29 azaldı.

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