Otomotiv devi binlerce işçi çıkaracak

ABD'li otomotiv devi (GM) yavaş satılan araç modellerinin üretimini azaltmaya hazırlanıyor. Sedan tarzı modellerde ciddi pazar kaybı yaşadığını açıklayan dev şirket, elektrik ve sürücüsüz araç üretimine ağırlık vereceğini duyurdu.







5 fabrikada üretimin durdurulması ve 8 bin işçinin çıkarılması planlanıyor





İmalat kapasitesi ve iş gücü tasarruflarını artırmak amacıyla şirket yatırımlarını yeniden yapılandırılacağını açıklayan şirket, önümüzdeki yıl içerisinde ABD'nin Michigan, Maryland ve Ohio eyaletleri ile Kanada'nın Ontario eyaletindeki 5 üretim tesisini geçici olarak kapatmaya hazırlanıyor. Fabrikalarındaki çalışan sayısında da yüzde 15 oranında kısıtlamaya gitmeye hazırlanan şirketin bu karar ile yaklaşık 8 bin işçisinin işine son vermesi bekleniyor.





Şirketin nakit akışını yıllık 6 milyar dolar artırması beklenen bu planlamanın, GM'nin binlerce çalışanı ile yol ayırımı yaşaması anlamına geldiği kaydedildi.





Elektrikli ve sürücüsüz araçlara yatırımlara ağırlık verilecek





GM'nin Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Mary Barra yaptıkları planlamanın pazar gerçeklerine uygun olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Barra ayrıca GM'nin yatırımlarında önümüzdeki iki yıl boyunca elektrikli ve sürücüsüz araçlara ağırlık verileceğini kaydetti. Şirket önümüzdeki dönemde Chevrolet Cruze, Cadillac CT6 ile Buick LaCrosse model araçların üretimini durduracağını da açıkladı.





Şirket daha öncede ABD ve Çin'deki yavaşlayan satışlar ve Trump yönetiminin alüminyum ürünlerine uyguladığı yeni gümrük tarifeleri nedeniyle üretim maliyetlerinin kendilerini zora soktuğunu açıklamıştı.





GM'nin ABD, Kanada ve Meksika'da yaklaşık 50 bin maaşlı çalışanı bulunuyor.





Euronews