Otomobilde ÖTV indirimi bitti; fiyatlar yükselecek

Motor hacmi 1.6 litre altında kalan otomobillere uygulanan 15 puanlık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi bugün itibarıyla sona erdi. Sektör indirimin devam ettirilmesi talebinde bulunurken, hükümetten bu yönde bir açıklama henüz yapılmadı. Mevcut duruma göre indirimin sona ermesiyle sıfır otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 11'lik bir artış yaşanacak. Fiyatlardaki artış ikinci el piyasasına da yansıyacak.





Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre , geçen yıl kasım ayında başlatılan ve iki kez uzatılan uygulamayla motor hacmi 1.6 litre altında kalan modellerin ÖTV oranlarında 15 puan indirime gidilmişti. Uygulama bugün sona erdi. Sektör temsilcileri uygulamanın devamını, hatta daha yüksek bir indirim oranıyla devamını talep ederken hükümetin henüz bu konuda bir adım atıp atmayacağı bilinmiyor.





Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamada bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2019 sonuna kadar otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc'yi aşmayan araçlarda ve ticari araç grubunda ÖTV'nin sıfırlanmasını ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesini önerdi.





Pazarda yüzde 50 daralma yaşandı





Bilaloğlu, yazılı açıklamasında "Önlemlere rağmen otomotiv toplam pazarı 2018'de yüzde 35 daralırken, 2019 Ocak-Mayıs döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 156 bin 990 adet oldu. Otomotiv pazarı 5 yıllık ocak-mayıs ayı ortalama satışlarına göre de yüzde 51.4 azaldı. Otomotiv ekosisteminin, en önemli parçalarından ve 80 bin kişiye istihdam sağlayan yetkili satıcıların da bu süreçte ticari faaliyetlerinin sektörün ihtiyacına cevap veren düzenlemelerle desteklenmeye devam edilmesi sürdürülebilirlikleri bakımından gereklidir" ifadelerini kullandı. Benzer bir şekilde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de otomotivdeki KDV ve ÖTV indirimlerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması çağrısı yaptı.





KDV miktarı da yükseliyor





Galeriler, fiyatların yeniden belirlendiğini belirtirken, bazı markaların internet sitelerinde de benzer bir şekilde fiyat listelerinin güncellendiği uyarısı çıkıyor. İndirim kapsamında vergi öncesi değeri 70 ila 120 bin lira olan 1.6 altındaki motora sahip otomobillerden yüzde 35 ÖTV alınıyordu. Şimdi bu oran yeniden yüzde 50'ye yükseldi. Araçlarda yüzde 18'lik KDV, ÖTV eklendikten sonraki meblağ üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla ÖTV oranının artması miktar olarak ödenen KDV'nin de artması anlamına geliyor. Buna göre vergi öncesi değeri 100 bin lira olan bir aracın satış fiyatı ÖTV indiriminin sona ermesiyle 159 bin 300 TL'den 177 bin TL'ye yükseliyor.





Vergi öncesi fiyatı 120 bin lira ve üzeri otomobillerde de ÖTV oranı yüzde 45'ten yeniden yüzde 60'a çıkmış durumda. Bu da lüks araçlardaki fiyat artışının 20 bin liranın üzerine çıkmasına yol açacak. Oran olarak bakıldığında ise eğer yeni bir ÖTV indirimi gelmezse otomobillerin satış fiyatında ortalama yüzde 11'lik bir artış yaşanacak.





İkinci elde de fiyatlar etkilenecek





ÖTV indirimi sıfır araçlar için uygulanmış olsa da araçların 'sıfır' fiyatlarındaki düşüş ikinci el pazarındaki fiyatları da etkilemişti. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan ÖTV indiriminin ardından sıfır araç fiyatlarında yüzde 10 civarında düşüş olurken ikinci el araçların fiyatlarındaki düşüşün yüzde 7'yi bulduğunu açıklamıştı. Yeni bir ÖTV indirimi gelmemesi durumunda ikinci el otomobil fiyatlarında da yüzde 7-8'lik bir artış yaşanması bekleniyor.