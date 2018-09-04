Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomobil satışları Temmuz'da aylıkta arttı, yıllıkta düştü /04 Eylül 2018 10:35

Otomobil satışları Temmuz'da aylıkta arttı, yıllıkta düştü

Taşıt satışları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 50.1'lik artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25'e yakın daraldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin 'Motorlu Kara Taşıtları' raporunu açıkladı.

Haziran ayında 64 bin olarak gerçekleşen taşıt satışları temmuzda 96 bin olarak gerçekleşerek kısmi toparlanmaya işaret etti. Temmuz satış rakamı bir önceki aya göre yüzde 50,1'lik artışı gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,6'lık düşüş göze çarpıyor.

Aylıkta yükseliş, yıllıkta düşüş

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 24,6 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 25,3, minibüste yüzde 42,3, otobüste yüzde 50,4, kamyonette yüzde 38,3, kamyonda yüzde 28,2, motosiklette yüzde 7,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61,9, traktörde ise yüzde 24,5 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 50,1 artış gösterdi. Bu artış otomobilde yüzde 65,1, minibüste yüzde 70, kamyonette yüzde 71,3, kamyonda yüzde 10,1, motosiklette yüzde 23,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 40,2, traktörde yüzde 17,2 olarak gerçekleşti. Otobüste ise yüzde 23,2 azalış oldu.

Aynı ay trafiğe kaydı yapılan toplam 96 bin 562 taşıt içinde otomobil yüzde 58,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 21,8 ile motosiklet, yüzde 13 ile kamyonet, yüzde 4,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 731 bin 759 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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