Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomobil kredisi faiz oranında 9 yılın rekoru kırıldı /21 Mayıs 2018 17:35

Otomobil kredisi faiz oranında 9 yılın rekoru kırıldı

Bankalar tarafından uygulanan ortalama taşıt kredisi faizleri yüzde 11 Mayıs haftasında 19.11'e çıktı. Böylece taşıt kredi faizleri 2009 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

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Business HT'nin aktardığına göre, 11 Mayıs haftasında taşıt kredisi faizleri bir önceki döneme göre kaydettiği hızlı artışla da dikkat çekti. Bu hafta itibarıyla faizler 74 baz puan arttı ve ocak ayından bu yana en hızlı artışı yaşadı. Böylelikle taşıt kredisi faizlerinde 2009 Mart ayından bu yana en yüksek seviye kaydedildi. 

Faizlerde yüksek seyir devam ederken Türk Lirası, o dönemden bu yana dolar ve euro karşısında yaklaşık yüzde 60 değer kaybetti.

NİSAN AYINDA PAZAR DARALDI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı nisan geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 daralarak 71.126 adet olurken, yılın ilk dört ayında yüzde 1.1 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre pazar ocak-nisan döneminde 229ç556 adet oldu.

Pazarın dörtte üçünü oluşturan otomobil satışları nisanda yüzde 5 azalarak 55.108 adet olurken, dört aylık satışlar yüzde 2 azaldı.

Hafif ticari araç satışları Nisan'da yüzde 11 azalarak 16.018 olurken, dört aylık dönemde yüzde 10.3 azaldı. 
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