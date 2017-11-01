Otogaza da zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "2 Kasım 2017 Tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı otogaz da 6-7 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin ve Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmemektedir" dendi.







Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine de zam yapılmış, benzinin fiyatı 12 kuruş, motorinin ise 17 kuruş artmıştı.





Açıklanan son verilere göre, Türkiye'de 4.5 milyon adet LPG'li araç bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, ağustos ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 11 milyon 802 bin 713 adet otomobilin yüzde 38,6’sı yani 4 milyon 555 bin 848 tanesi LPG’li.





Otomobillerin yüzde 34,8’i ise dizel, yüzde 26,1’i ise benzin yakıtlı. Geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 381 bin 603 olan LPG’li araç sayısı, son bir yılda 174 bin 245 adet artarak 4,5 milyonu aştı.