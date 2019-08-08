Otogarın otopark işletmesi İSPARK’a geçti!

İBB ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği arasındaki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın işletilmesine dair sözleşme 5 Mayıs 2019 tarihinde sona erdi. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından otogarla ilgili önemli bir adım atıldı.







İmamoğlu'nun teknoloji üssüne çevireceğini açıkladığı otogarın önce otoparkları için hareke geçildi. İBB Meclisi'nin 11 Temmuz 2019 tarihli kararı ile otogarda bulunan otopark alanlarının 5 yıllığına belediye şirketi olan İSPARK A.Ş. tarafından işletilmesi kararlaştırıldı. Otogar işletmecilerinin karara karşı yaptığı itirazlar üzerine verilen mahkeme kararları nedeniyle devir süreci uzadı.













İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en son alınan ihtiyati tedbir kararının kaldırıldığını duyurarak “Perşembe günü saat 16.00'da otogarda olacağız” açıklamasının ardından İBB bugün otoparkları resmen devraldı. İBB ekipleri saat 16.00'da otogara giderek eski işletmeciye ait biletleme istasyonları ile giriş-çıkış bariyerlerini söktü. Yerine İSPARK logolu kabinler ve bariyerler yerleştirildi. Polis ve zabıtanın yanı sıra özel güvenlik ekipleri de çevrede önlem aldı. Devir işlemleri sırasında İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ve Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da hazır bulundu. Canbaba “Büyükşehir belediyemizin talebi üzerine 2886 sayılı kanunun 75.maddesi gereğince bir tahliye işlemi gerçekleştiriyoruz. Tahliyede görevli müdür arkadaşlarımız emniyetimiz, dernekten yetkili kişiler burada. Ülkemiz için hayırlı olsun, İstanbul için hayırlı olsun. Bize gelen talepte otopark alanlarının teslimi istendi. Biz de onları yapıyoruz. Otoparkın içerisindeki park alanlarını teslim ettik, şimdi bu girişlerdeki alanları teslim ederek görevimizi yerine getirmiş oluyoruz” dedi. Resmen İSPARK'ın işletmesine geçen otogardaki otopark alanları Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek.





KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA





Bayrampaşa Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada süreç anlatıldı. İBB ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği arasındaki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın işletilmesine dair sözleşmenin 5 Mayıs 2019 tarihinde sona erdiği hatırlatılarak İBB Meclisi'nin 11 Temmuz 2019 tarihli kararı ile otogarda bulunan otopark işletme alanlarının belediye şirketi olan İSPARK A.Ş. tarafından işletilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.













3 GÜN İÇİNDE BOŞALTIN TEBLİGATI





Karar uyarınca İBB Başkanlığı tarafından otogar işletmecisi Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketine 19 Temmuz günü “Otogar bünyesinde bulunan otopark işletmeciliği işinin 3 gün içerisinde sonlandırılarak, boş ve işgalsiz bir şekilde belediyeye teslim edilmesi” için tebligat yapıldığı belirtildi. Yapılan tebligata rağmen ilgililerce otoparkların boşaltılmaması üzerine İBB Başkanlığı'nın 23 Temmuz 2019 tarihinde “otogarda bulunan otopark işletme alanlarının” Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından tahliye edilerek, boş ve işgalsiz bir şekilde belediyeye teslimi talebinde bulunulduğu ifade edildi. Temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda 2 Ağustos 2019 tarihli kaymakamlık yazısı ile 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bulunan söz konusu alanların tahliye edilmesinin ilgililerine tebliğ edildiği kaydedildi.













İHTİYATİ TEDBİR KARARI KALDIRILDI





Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. tarafından kaymakamlığa, 6 Ağustos'ta sunulan dilekçe ile İstanbul 20.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 5 Ağustos'ta verdiği ara karar ile ihtiyati tedbir konulmasına karar verildiğinin bildirildiği ifade edildi. İBB Başkanlığı'nın da 6 Ağustos tarihinde İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararının kaldırıldığını kaymakamlığa bildirildiği aktarıldı. Açıklamada “ 2886 sayılı Kanunun 75.maddesinin 4. bendinde belirtilen ‘…İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir' hükümleri doğrultusunda 08.08.2019 Perşembe günü saat 16.00'da ‘otogar alanında bulunan otopark işletme alanlarının' tahliye işlemi gerçekleştirilecektir” denildi.