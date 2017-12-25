Samanyolu Haber /Dünya / Otobüs yayaların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var /25 Aralık 2017 16:12

Otobüs yayaların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Bir otobüs alt geçitte yayaların arasına daldı. Olayda en az 5 ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

SHABER3.COM

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs, ‘Slavyanskiy bulvar’ metro istasyonundaki yaya geçidine girdi. Olayda 5 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı belirtildi. 

Rus basınına konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak “Otobüs ‘Slavyanski Bulvar’ metro istasyonunun yakınlarındaki Gerasima Kurina caddesindeki altgeçide girdi.” dedi.

Olayın metronun en kalabalık noktalarından birinde gerçekleştiği ve bölgede çok sayıda insan olduğu da belirtildi.

Kazanın nedenleri ile ilgili incelemeler sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Otobüs yayaların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:48:56