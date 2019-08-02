Samanyolu Haber /Gündem / Faciada "10 numara yağ" iddiası /02 Ağustos 2019 14:54

Faciada "10 numara yağ" iddiası

Balıkesir'de seyir halindeki otobüs bir anda alevler içinde kaldı. İlk gelen bilgilere göre faciada ikisi çocuk beş kişi hayatını kaybetti. 15 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu ağır. Otobüste motorine göre daha ucuz olan ve kullanılması yasaklanan 10 numara yağ kullanıldığı iddia edildi. Şoför gözaltında.

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Balıkesir İvrindi'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında ikisi çocuk beş kişi hayatını kaybetti.  Faciada yedi kişi yaralandı. Yangından yara almadan kurtulan şoför gözaltına alındı. 

Otobüsün taşeron firmadan kiralanmadığı, firmanın kendi otobüsü olduğu öğrenildi. 

VALİ ERSİN YAZICI: 15 KİŞİ YARALANDI

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, üç yetişkin iki çocuğun hayatını kaybettiğini teyit etti. Yaralı kurtarılan 15 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti. 

10 NUMARA YAĞ İDDİASI

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, motorine göre daha ucuz olan ve kullanılması yasak olan 10 numara yağ kullanıldığı yönünde iddialar var.

Ayrıca NTV'nin haberine göre şoförün yangına rağmen yola devam ettiği iddiaları da araştırılıyor. 

10 numara yağ kullanıldığı iddia edilen ve alevler içinde kalan yolcu otobüsü demir yığınına döndü.

BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesi'nde yolcu otobüsünde yangın çıktı. 

Kamil Koç firmasına ait 64 LK 794 plakalı otobüs Edremit-Balıkesir istikametine seyrederken 22'nci kilometrede Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önünde henüz bilinmeyen bir sebeple alevler içinde kaldı.


İKİSİ ÇOCUK BEŞ KİŞİ ÖLDÜ

İlk gelen bilgiye göre 34 yolcunun bulunduğu otobüste çıkan yangında ikisi çocuk beş kişi hayatını kaybetti. 

Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Kaza mahalline çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Alevler içinde kalan yolcu otobüsüne Balıkesir İtfaiyesi'ne bağlı ekipler müdahale etti.  
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