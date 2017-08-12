Samanyolu Haber /Gündem / ÖSYM'den büyük hata /12 Ağustos 2017 12:21

ÖSYM'den büyük hata

ÖSYM yerleştirme sonuçlarında, ‘ek puanlı yerleştirme puanları’ yerine ‘ek puansız yerleştirme puanları’nın kullanıldığı tespit edildiğini belirtti.

SHABER3.COM

 Buna göre, hatının düzeltilmesi için yapılan güncellemede, 1.110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişti. 1.628 aday daha önce bir programa yerleşmemişken, yerleşir duruma geldi. Ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bu adaylar nedeniyle daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen 1.499 aday ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşemedi.

ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle: 08.08.2017 tarihinde açıklanan 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarında, adayların yerleştirmelerinde kullanılacak puanlar belirlenirken Tablo-6C'nin ekinde yer alan okul türlerinden mezun olan adayların alan ve dallarına göre ek puan kullanılabilecek tercihlerinde ‘ek puanlı yerleştirme puanları' yerine ‘ek puansız yerleştirme puanları'nın kullanıldığı tespit edilmiştir.
Bu işlemin düzeltilmesi amacıyla yapılan güncellemede 1110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişmiş, 1628 aday daha önce bir programa yerleşmemişken yerleşir duruma gelmiş, ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bu adaylar nedeniyle daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen 1499 aday ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşememiştir.
Konu ile ilgili adaylar ve kurumlar bilgilendirilmiş, yeni sonuçlar 12.08.2017 tarihi saat 11:00 itibariyle güncellenmiştir. Bu durumdan etkilenen adaylardan özür diler bilgilerine saygıyla sunarız.”
<< Önceki Haber ÖSYM'den büyük hata Sonraki Haber >>

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Torunlarıma bakamıyorum bu yavruların annesini bırakın

Torunlarıma bakamıyorum bu yavruların annesini bırakın

Davalarda psikolojik savaş yapılıyor

Davalarda psikolojik savaş yapılıyor

Zarrab davasında önemli gelişme

Zarrab davasında önemli gelişme

MİT tırları Kılıçdaroğlu'na uzanıyor

MİT tırları Kılıçdaroğlu'na uzanıyor

70 yaşındaki Kısmet Teyze Hacca giderken aldılar

70 yaşındaki Kısmet Teyze Hacca giderken aldılar

7. kattan aracıyla düştü

7. kattan aracıyla düştü

İşte Ramil Guliyev'in altın madalya kazandığı anlar

İşte Ramil Guliyev'in altın madalya kazandığı anlar

Hizmet hareketinin en önemli başarısı

Hizmet hareketinin en önemli başarısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:52:54