ÖSYM'de AKP-MHP ittifakı

Atama kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya üzerinden paylaşılan, "Ülkücü kadrolar ülkenin teminatıdır. Yeni ÖSYM Başkanı hayırlı olsun" mesajları dikkati çekti.







Birgün'de yer alan habere göre, Mahmut Özer'in istifasının ardından haftalarca boş kalan ÖSYM Başkanlığı koltuğu, Twitter'da yaptığı paylaşımlar ve MHP'ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Halis Aygün'e teslim edildi.





?Resmi Twitter hesabında daha önce Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili paylaşımlar yapan Aygün'ü, çok sayıda MHP'li isim tebrik etti.



