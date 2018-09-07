Samanyolu Haber /Eğitim / ÖSYM'de AKP-MHP ittifakı /07 Eylül 2018 09:19

ÖSYM'de AKP-MHP ittifakı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na getirilen Prof. Dr. Halis Aygün'ün MHP'ye yakınlığıyla bilindiği ifade edildi. Söz konusu atama, kulislerde 'ÖSYM'de ittifak paylaşımı' şeklinde yorumlandı.

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Atama kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya üzerinden paylaşılan, "Ülkücü kadrolar ülkenin teminatıdır. Yeni ÖSYM Başkanı hayırlı olsun" mesajları dikkati çekti.

Birgün'de yer alan habere göre, Mahmut Özer'in istifasının ardından haftalarca boş kalan ÖSYM Başkanlığı koltuğu, Twitter'da yaptığı paylaşımlar ve MHP'ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Halis Aygün'e teslim edildi.

?Resmi Twitter hesabında daha önce Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili paylaşımlar yapan Aygün'ü, çok sayıda MHP'li isim tebrik etti.

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