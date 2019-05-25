Samanyolu Haber /Gündem / ÖSYM sınavında skandal! /25 Mayıs 2019 20:39

ÖSYM sınavında skandal!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın sınav salonunda 3 saatlik sınavın son 5 dakikasında çok sayıda adayın önündeki bilgisayarlar dondu.

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Türkiye’nin her yerinden adayların katılımıyla yüz tanıma sistemiyle katıldığı, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nda (e-YDS) bazı bilgisayarlar dondu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın Ankara Pursaklar/Akyurt’ta sınav salonunda 3 saatlik sınavın son 5 dakikasında çok sayıda adayın önündeki bilgisayarlar dondu.

Son 5 dakikada hiçbir şey yapamayan adayların itirazları tutanakla kayıt altına alındı.

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanıyor.

YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılıyor.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) ise yıldan yıla farklı sayılarda gerçekleştiriliyor (8-10 gibi). e-YDS, genellikle YDS’nin yapıldığı aylarda yapılmıyor.
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