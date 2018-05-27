Samanyolu Haber /Gündem / ÖSYM elektronik sınavı beceremeyince olanlar oldu /27 Mayıs 2018 10:27

ÖSYM elektronik sınavı beceremeyince olanlar oldu

ÖSYM, binlerce kişinin katılacağı e-sınav sistemini kullanmayı başaramadı. Açılan sistem, sınavın ortasında tekrar kapandı. ÖSYM, sonunda Ankara’daki sınavı iptal etti.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından dün İstanbul, Ankara ve İzmir’de Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı yapılmaya çalışıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin katılacağı sınavın “e-sınav” olarak yapılacağı duyuruldu. Ancak, Ankara’da sınav yarıda kesilerek iptal edildi.

Sayıştay sınavına girebilmek için Türkiye’nin çeşitli yerlerinden Ankara gelenler ise, sınavın iptal edilmesine tepki gösterdi. Sınava girenler, iptal kararının ardından salonlardan çıktılar ve ıslıklarla ÖSYM‘yi protesto etti.
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