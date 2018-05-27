ÖSYM elektronik sınavı beceremeyince olanlar oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından dün İstanbul, Ankara ve İzmir’de Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı yapılmaya çalışıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin katılacağı sınavın “e-sınav” olarak yapılacağı duyuruldu. Ancak, Ankara’da sınav yarıda kesilerek iptal edildi.







Sayıştay sınavına girebilmek için Türkiye’nin çeşitli yerlerinden Ankara gelenler ise, sınavın iptal edilmesine tepki gösterdi. Sınava girenler, iptal kararının ardından salonlardan çıktılar ve ıslıklarla ÖSYM‘yi protesto etti.