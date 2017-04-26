Samanyolu Haber /Gündem / ÖSO TSK tanklarını IŞİD'e satmış! /26 Nisan 2017 11:05

ÖSO TSK tanklarını IŞİD'e satmış!

Yetmişin üzerinde askerin şehit düştüğü Fırat Kalkanı Operasyonu’nun detayları ortaya çıkıyor. TSK ile birlikte savaşan Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) orduya ait zırhlı araçları IŞİD’e sattığı öğrenildi. TSK’den önce Türkiye’ye ait 8 tankla IŞİD’in elindeki El Bab bölgesine giren ÖSO mensupları, bu araçlardan bazılarını IŞİD’e sattığı ya da devrettiği iddia edildi. Bir tankın fiyatı ise 680 bin dolar. Genelkurmay’ın olayla ilgili soruşturma başlattığı ama sonuç elde edemediği öğrenildi.

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Birgün Gazetesi’nin haberine göre, öncü birlik olarak TSK’den önce 8 tank ve zırhı araçla IŞİD’in elindeki El Bab bölgesine giren ÖSO mesupları, bu araçlardan bazılarını IŞİD’e sattı ya da devretti. Olaydan sonra Genelkurmay Başkanlığı’nın soruşturma açtığı, bir sonuç elde edilemediği ancak dosyanın henüz açık durduğu belirtiliyor.

El Bab operasyonu ile ilgili bilgi veren askeri kaynaklar ise şunları aktarıyor: “Çok zor koşullarda operasyon gerçekleştirildi. Yiyecek ve yıkanacak yer yoktu. Bizim askerlerimiz ve ÖSO’cular arasında ise çifte standart vardı. ÖSO’cular daha iyi şartlara sahipti. ÖSO’cular tüm bunların üstüne bir de zırhlı aracı sattılar. Araç tarafımıza zimmetliydi.”
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