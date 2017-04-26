ÖSO TSK tanklarını IŞİD'e satmış!

TÜRKİYE’NİN DESTEKLEDİĞİ ÖSO, ORDUNUN TANKLARINI 680 BİN DOLARA İŞİD’E SATMIŞ!





Birgün Gazetesi’nin haberine göre, öncü birlik olarak TSK’den önce 8 tank ve zırhı araçla IŞİD’in elindeki El Bab bölgesine giren ÖSO mesupları, bu araçlardan bazılarını IŞİD’e sattı ya da devretti. Olaydan sonra Genelkurmay Başkanlığı’nın soruşturma açtığı, bir sonuç elde edilemediği ancak dosyanın henüz açık durduğu belirtiliyor.







El Bab operasyonu ile ilgili bilgi veren askeri kaynaklar ise şunları aktarıyor: “Çok zor koşullarda operasyon gerçekleştirildi. Yiyecek ve yıkanacak yer yoktu. Bizim askerlerimiz ve ÖSO’cular arasında ise çifte standart vardı. ÖSO’cular daha iyi şartlara sahipti. ÖSO’cular tüm bunların üstüne bir de zırhlı aracı sattılar. Araç tarafımıza zimmetliydi.”