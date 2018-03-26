ÖSO grupları arasında çatışma: 7 ölü

Afrin Harekâtı’na katılan ÖSO gruplarından ikisi arasında dün şiddetli çatışma çıktığı belirtildi. Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin duyurduğuna göre, çatışmalarda yedi militan öldü. Gazete Duvar'ın SOHR'a dayandırdığı haberine göre, TSK’nın talimatıyla 130’dan fazla tutuklama yapıldı. Çatışma, geçmişte ABD destekli olan el Hamza Tugayları ile savaşçılarının büyük çoğunluğu Deyr el Zor bölgesinden gelen Ahrar el Şarkiye grupları arasında çıktığı belirtildi.







SOHR'ın güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ahrar el Şarkiye liderlerininden bir militanın da aralarında olduğu 3 militan öldürüldü. Daha önce öldürülen 4 el Hamza Tugayı mensubu ile ölen militan sayısının 7'ye çıktığı belirtildi. Çatışmalarda yaralıların olduğu da belirtildi. Halep'e yakın bölgelerde militanlar arasında çıkan çatışmalarda sivillerin de öldüğüne dair bilgilerin olduğu iddia edildi.





ÇATIŞMA NEDEN ÇIKTI?





Ahrar el Şarkiye’nin El Hamza Tugayları’nı, ‘operasyonu lekelemek için Batı’dan talimat alarak’ Afrin’de evleri yağmalamakla suçladığı, iki grubun bunun üzerine çatıştığı belirtiliyor. Suriye hükümeti yanlısı el Masdar ajansının haberinde ise Ahrar el Şarkiye’nin bir komutanının El Hamza militanları tarafından öldürüldüğü, çatışmaların bunun üzerine patlak verdiği belirtildi.





‘TSK TALİMAT VERDİ’





Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, TSK’nın Ahrar el Şarkiye’ye El Hamza üyelerini tutuklama talimatı verdiği bilgisini paylaştı. Sosyal medyada, Ahrar el Şarkiye tarafından tutuklandığı belirtilen Hamza Tugayları militanlarının görüntüleri paylaşılıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmaların Afrin’in yanı sıra Fırat Kalkanı ile ele geçirilen bölgelere de yayıldığını duyurdu. İddiaya göre, iki örgüt arasında El Rae ve el Bab’da da çatışmalar patlak verdi. Bu çatışmalarda bir sivilin de öldüğü belirtiliyor.