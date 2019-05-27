Samanyolu Haber /Spor / Osmanlıspor’dan ‘Melih Gökçek’ itirafı /27 Mayıs 2019 21:39

Osmanlıspor’dan ‘Melih Gökçek’ itirafı

Melih Gökçek’in oğlunun kurucu başkan olduğu Osmanlıspor’un hocası Osman Özköylü maç sonrası yaptığı açıklamada ‘Melih Gökçek başkan olduğu dönemde bazı destekler alabiliyorduk. İşimiz daha rahat olabiliyordu’ dedi.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in kurduğu Osmanlıspor’un hocası Osman Özköylü, 1. Lig play-off yarı finalinde takımının Gazişehir Gaziantep’e elenmesi sonrası konuştu.

Arkalarında belediye veya valilik olmadığını söyleyen Özköylü’nün “Melih Gökçek başkan olduğu dönemde bazı destekler alabiliyorduk. İşimiz daha rahat olabiliyordu” demesi dikkat çekti.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Özköylü “Biz maalesef Gazişehir gibi arkasında koca bir şehir olan bir takım değiliz. Bizim arkamızda belediye yok, valilik yok, binlerce kişi yok. Tribünde görüyorsunuz anca bizim ailemizden eşimiz, dostumuz, komşumuz, ailemizden gelenlerle 300-500 kişi. Bugün fazla seyircimiz vardı. Düşünün Antep'in seyircisi bile bizden fazla” dedi.

Özköylü “Melih Gökçek başkan olduğu dönemde bazı destekler alabiliyorduk. İşimiz daha rahat olabiliyordu. Ama bu süreçte kendi içimizde bir aile içinde bir takım olduk” diye konuştu.

HAFRİYAT GELİRLERİ KESİLDİ

Osmanlıspor hocası “Ben Ankara'nın daha fazla Osmanlıspor'a sahip çıkmasını isterdim. Ama sevilmiyoruz herkesin nefret ettiği dışladığı bir takımız. Neden böyle bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara'nın hafriyat işi, Melih Gökçek döneminde Gökçek ailesine ait Osmanlıspor'a aktarılmıştı. Melih Gökçek, “abartılmamasını’" söylediği gelirin “yıllık 5 milyon lira civarında bir para” olduğunu açıklamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nisan ayında hafriyat gelirlerinin Osmanlıspor'a aktarılmasını sonlandırmıştı. 
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