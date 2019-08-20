Samanyolu Haber /Gündem / Osmaniye kapalı cezaevinde mahkumlara işkence yapılıyor /20 Ağustos 2019 18:04

Osmaniye kapalı cezaevinde mahkumlara işkence yapılıyor

Osmaniye Toprakkale'deki 2 No'lu T tipi cezaevinde mahkumlara işkence yapıldığı iddia edildi.

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Osmaniye'ye bağlı Toprakkale ilçesinde yer alan 2 No'lu T tipi cezaevinde mahkumlara işkence yapıldığı iddia edildi.

Haber Sol'a konuşan bir mahkum yakını, mahkumun telefonda kendileriyle görüşmek istediğini söyleyince sorun olduğunu anladıklarını, koğuşlarda ayakta sayım yapılmasına karşı çıkanlara işkence yapıldığını söyledi.

'MAHKUMLARI DARP ETMİŞLER'

Mahkum yakını şunları söyledi:

"Görüş için beklerken biz bile cezaevi içerisinde bacak bacak üstüne atamadık. O kadar büyük bir baskı var. Ayakta sayıma katılmak istemeyen mahkumları darp etmişler. Bu durum bir çok koğuşta yaşanmış. Görüşte öğrendik. Cezaevinden çıkarken de, kalabalığın gardiyanlarla tartıştığını gördük. Yanlarına gidince diğer mahkum yakınlarının da aynı şeylerden şikayetçi olduğunu anladık. Hep birlikte cezaevi müdürü ile görüşmek istedik ancak bize müdürün odasında olmadığını söylediler. Gardiyanlar bize gayet laubali bir şekilde, 'istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz' dedi. Mahkumlar avukatlarına ve milletvekillerine can güvenliklerinin tehlikede olduğunun haber edilmesini istediler."
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