Samanyolu Haber /Gündem / Osmaniye Cezaevi'nde tutuklunun sırtında sandalye kırdılar /14 Şubat 2018 22:08

Osmaniye Cezaevi'nde tutuklunun sırtında sandalye kırdılar

Ayakta sayım vermek istemeyen tutuklular günde iki kez gardiyanların saldırısına uğruyor. Bir çok tutuklu yürüyemez durumda.

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 Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik uygulanan hak ihlalleri devam ediyor. 2017 yılının son aylarında Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi, işkence, kötü muamele ve idarenin dayatmaları ile gündeme gelmişti. Cezaevleri ile ilgili tartışmaların sürdüğü bu günlerde, işkence ve kötü muamele ile ilgili bir haber de Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nden geldi. 

CEZAEVİNDE SAYIM DAYAĞI
Tutuklu yakınlarının iddiasına göre, şiddet cezaevi idaresinin sabah ve akşam sayımlarını ayakta almak istemesi üzerine uygulandı. Ayakta sayımın kabul edilmemesi üzerine koğuşlara giren gardiyanlar, tutuklu ve hükümlüleri darp etti, sert şiddet uyguladı.  Tutukluların vücutlarının mosmor olduğu belirtildi. 

YILMAZ: OĞLUMUN SIRTINDA SANDALYE KIRMIŞLAR
Bugün cezaevinde bulunan oğlu Mehmet Naci Yılmaz ile görüşen Cuma Yılmaz, görüşme sonrası Artı Gerçek’e konuştu. Oğlu Mehmet Naci Yılmaz’ın kendilerine uygulanan şiddeti anlattığını ifade eden baba Yılmaz, “Koğuşlardaki dayak Cuma günü başlamış. Cezaevi idaresi ayakta sayım istemiş, siyasi koğuşta bulunanlar bunu kabul etmeyince olan olmuş. Cuma gününden bu yana her sabah ve akşam 60-70 gardiyan koğuşa dalıyor. Tutuklu ve hükümlüleri darp ediyor. Oğlumun sırtında sandalye kırmışlar. Sırtı mosmordu. Başka bir arkadaşı havalandırmaya fırlatılmış. Kolu, vücudu morarmış. Her gün dayak ve şiddet uygulanıyor. Çocuklarımızın can güvenliği yok” dedi.

“ŞİDDET BAKANLIĞIN YAZISI İLE BAŞLADI” 
“Cezaevi idaresi neden bu şekilde şiddet uyguluyor?” sorusuna baba Yılmaz, “Her şey idarenin ayakta sayım almasını istemesi ile başlamış. Tutuklu ve hükümlüler cezaevi idaresi ile görüşmüşler. İdare, tutuklulara, ‘bakanlıktan bir yazı geldiğini, bu yazıya göre sayımın mutlaka ayakta alınacağı, ayakta sayımı kabul etmeyenlerin ise zor kullanılarak kaldırılacağını’ talimatının olduğunu anlatmış. Bunun ardından şiddet ve dayak başlamış. Oğlumun anlattığına göre her gün sabah akşam dayak uygulanıyor” cevabını verdi.

“BİR ÇOK TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ YÜRÜYEMİYOR”
Baba Yılmaz, Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan T-1 ve T-2 koğuşlarındaki bu uygulamaların kadın koğuşunda da tekrarlandığını söyledi. Sabah ve akşam yapılan sayımlara cezaevi müdürü ve baş gardiyanın da katıldığını anlatan Yılmaz, “Dayak sırasında cezaevi idaresinin tümü katılıyor. O sırada başgardiyandan müdüre kadar hepsi koğuşlarda hazır bulunuyor. Birçok tutuklu ve hükümlü gördüğü şiddetten dolayı yürüyemiyor. Can güvenlikleri yok” diye konuştu.
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