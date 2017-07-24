Osmaniye Cezaevi'nde mektuba ayet ve hadis yazmak yasaklandı!

Darbe girişimi sonrası tutuklanan onbinlerce kişi en temel insani haklardan mahrum, kalabalık ve sağlıksız koşullarda cezaevlerinde tutuluyor.







Yer yer işkence ve kötü muamelenin olduğu cezaevlerinden bazılarında görüş kısıtlaması, avukat görüşü kısıtlaması veya kitap yasağı gibi çok sayıda hukuksuzluk ve keyfilik var.





Bu cezaevlerinden Osmaniye Cezaevinde dikkati çeken bir yasak gündeme geldi.





MEKTUBA AYET VE HADİS YAZMAK YASAK





Akıl almaz şekilde, cezaevinde yazılan mektuplara Kur'an-ı Kerim'den ayetler ya da Efendimiz'in (as) hadislerinden koymak yasaklandı.





Tutuklulara duyurulan karara göre, mektuplara ayet, hadis konması halinde mektupların geri çevrileceğinin belirtilirken akıl almaz yasağa herhangi bir gerekçe sunulmadı.





HERO KORKUSU: BÜTÜN TİŞÖRTLER TOPLATILDI





Bu arada Türkiye'yi saran HERO tişörtü paranoyası da hapishaneye sıçradı. Yönetimin emriyle koğuşlardaki bütün tişörtler toplatılırken tutuklulara daha fazla eziyet edilmemesi için haksız uygulamalara sivil toplum örgütlerinin tepki göstermesi isteniyor