Samanyolu Haber /Gündem / Osmaniye Cezaevi'nde mektuba ayet ve hadis yazmak yasaklandı! /24 Temmuz 2017 18:53

Osmaniye Cezaevi'nde mektuba ayet ve hadis yazmak yasaklandı!

Yurt genelinde devam eden hukuksuz operasyonlarda her meslekten binlerce kişi sözde darbe soruşturmaları sebebiyle tutuklu bulunduruluyor ve haksız muamelelere maruz bırakılıyor.

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Darbe girişimi sonrası tutuklanan onbinlerce kişi en temel insani haklardan mahrum, kalabalık ve sağlıksız koşullarda cezaevlerinde tutuluyor.

Yer yer işkence ve kötü muamelenin olduğu cezaevlerinden bazılarında görüş kısıtlaması, avukat görüşü kısıtlaması veya kitap yasağı gibi çok sayıda hukuksuzluk ve keyfilik var.

Bu cezaevlerinden Osmaniye Cezaevinde dikkati çeken bir yasak gündeme geldi.

MEKTUBA AYET VE HADİS YAZMAK YASAK

Akıl almaz şekilde, cezaevinde yazılan mektuplara Kur'an-ı Kerim'den ayetler ya da Efendimiz'in (as) hadislerinden koymak yasaklandı.

Tutuklulara duyurulan karara göre, mektuplara ayet, hadis konması halinde mektupların geri çevrileceğinin belirtilirken akıl almaz yasağa herhangi bir gerekçe sunulmadı.

HERO KORKUSU: BÜTÜN TİŞÖRTLER TOPLATILDI

Bu arada Türkiye'yi saran HERO tişörtü paranoyası da hapishaneye sıçradı. Yönetimin emriyle koğuşlardaki bütün tişörtler toplatılırken tutuklulara daha fazla eziyet edilmemesi için haksız uygulamalara sivil toplum örgütlerinin tepki göstermesi isteniyor
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