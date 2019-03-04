Samanyolu Haber /Gündem / Osman Kavalalı Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi /04 Mart 2019 16:56

Osman Kavalalı Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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2013’teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, yaklaşık 15 aydır cezaevinde bulunan iş adamı Osman Kavala ve sanatçı Memet Ali Alabora’nın da aralarında bulunduğu 16 isim için hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Gezi Parkı sürecinin işlendiği 657 sayfadan oluşan iddianamede; Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar’ın da ismi bulunuyor. Tüm şüpheliler için “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Davanın müştekileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da var.

İŞTE O İSİMLER
İddianamede; Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın da isimleri var. Toplam 16 isim için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
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